Beştaş nasıl yazılır? TDK'ya göre Beştaş mı, Beş taş mı? Beştaş ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Beştaş". Peki, Beş taş nasıl yazılır? TDK'ya göre Beştaş mı, Beş taş mı yazılır?

Beştaş kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Beştaş TDK'ya göre nasıl yazılır? Beş taş nasıl yazılır? Beş taş mı, Beş taş mı? TDK'ya göre Beştaş kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BEŞTAŞ NASIL YAZILIR? Beş taş: Yanlış Beştaş: Doğru BEŞTAŞ İLE ÖRNEK CÜMLELER Beştaş: isim, (be'ştaş) Beş tane taşla oynanan bir çocuk oyunu türü.