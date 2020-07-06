Beştaş nasıl yazılır? TDK'ya göre Beştaş mı, Beş taş mı? Beştaş ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Beştaş". Peki, Beş taş nasıl yazılır? TDK'ya göre Beştaş mı, Beş taş mı yazılır?
06.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:43
Beştaş kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, Beştaş TDK'ya göre nasıl yazılır? Beş taş nasıl yazılır? Beş taş mı, Beş taş mı? TDK'ya göre Beştaş kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE BEŞTAŞ NASIL YAZILIR?
Beş taş: Yanlış
Beştaş: Doğru
BEŞTAŞ İLE ÖRNEK CÜMLELER
Beştaş: isim, (be'ştaş)
Beş tane taşla oynanan bir çocuk oyunu türü.