'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41

Alanson, 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Psikopat', 'Ali Desidero', 'Ele Güne Karşı' gibi klasikleri ve son albümü Yazan Aşık'taki yeni şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla 8 Şubat Cumartesi akşamı TİM Show Center'da sahne alacak.



