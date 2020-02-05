'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak
Türk müziğinin en önemli şarkı yazarı ve yorumcularından Mazhar Alanson, Kerki Solfej'in düzenlediği 'Best Of Mazhar Alanson' konserlerinde sevenleriyle buluşacak
05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41
Alanson, 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Psikopat', 'Ali Desidero', 'Ele Güne Karşı' gibi klasikleri ve son albümü Yazan Aşık'taki yeni şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla 8 Şubat Cumartesi akşamı TİM Show Center'da sahne alacak.
Kaynak: Snob Magazin
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