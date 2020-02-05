'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak
Haberler » Magazin » 'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak - Magazin

'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak

Türk müziğinin en önemli şarkı yazarı ve yorumcularından Mazhar Alanson, Kerki Solfej'in düzenlediği 'Best Of Mazhar Alanson' konserlerinde sevenleriyle buluşacak

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41
'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak

Alanson, 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Psikopat', '', 'Ele Güne Karşı' gibi klasikleri ve son albümü Yazan Aşık'taki yeni şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla 8 Şubat Cumartesi akşamı TİM Show Center'da sahne alacak.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler