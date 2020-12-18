Best FM radyoda ayrılık! Best FM radyocusu Cem Arslan kimdir? Cem Arslan radyodan neden ayrıldı?
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Best FM radyoda ayrılık! Best FM radyocusu Cem Arslan kimdir? Cem Arslan radyodan neden ayrıldı?

18.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:31
Best FM radyoda ayrılık! Best FM radyocusu Cem Arslan kimdir? Cem Arslan radyodan neden ayrıldı?

Ünlü radyocu Best FM radyoda ayrılık! Best FM radyocusu Cem Arslan kimdir? Cem Arslan radyodan neden ayrıldı? Detaylar haberimizde.

Best FM radyoda ayrılık! Best FM radyocusu Cem Arslan'dan yazılı açıklama! Cem Arslan radyodan neden ayrıldı?Yaptığı yayınlar ile dinleyicilere keyifli anlar yaşatan Cem Arslan kimdir?

BEST FM RADYODA SÜRPRİZ AYRILIK

Bugün yayınlanan yazılı duyuruda dinleyicileri şaşkına çeviren haber yayınlandı. Best FM'den konuyla ilgili yapılan yazılı duyuruda, "17 yıldır Cem Arslan'la sürdürdüğümüz birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız" denildi.

CEM ARSLAN KİMDİR?

Cem Arslan, 25 Mayıs 1970, İstanbul doğumlu,Türk radyocu. İlk ve orta öğrenimini Küçükyalı'da tamamlayan Arslan liseyi Kadir Has Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Kadıköy'de bulunan Radyo Fener'de çalışmıştır. Bir süre sonra bu radyo satılınca işsiz kalan radyocu o dönem Kadir Çöpdemir'in başında bulunduğu Klas Radyo'da çalışmıştır. Daha sonra Best FM'e transfer olan Arslan halen bu radyoda hafta içi her sabah, 06:45-09:00 arası Gazoz Ağacı, ve 18:00-20:00 saatleri arasında Gazor adlı radyo programını sunmaktadır. Cem Arslan, 17 Aralık 2020 Tarihi İtibari İle Resmi İnstagram Hesabından Best Fm Yönetiminin Aldığı Kararlara İstinaden Karşı Açıklama Yaparak Best Fm'de ki Radyo Programcılığı Görevinden İstifa Ettiğini Duyurmuştur.

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