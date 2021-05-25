Besni Sugözü hizmete giriyor
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Besni Sugözü hizmete giriyor

Besni Sugözü hizmete giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Sugözü Mesire alanında çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Sugözü Mesire alanında çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarının yapıldığı Sugözü Mesire alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Emre, tahsisinin il özel idareden belediyeye yapılmasının ardından çalışmalara başladıklarını kaydederek, "Sugözü mesire alanımızın tahsisinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Çevre düzeni ve piknik alanı oluşturulması kapsamında proje hazırladık. Bakanlığımızın desteği ile çevre düzeni, otopark alanı, kamelya, piknik masaları, çocuk oyun gurubu, kamera ve bariyer çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız son aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde pandemi surecinin hafiflemesiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - ADIYAMAN

Besni Sugözü hizmete giriyor
Besni Sugözü hizmete giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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