Besni'de Trafik Kazası 1 Ölü, 5 Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Besni istikametine giden Talip Demir yönetimindeki 34 BFN 06 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen H.K. yönetimindeki 02 AY 793 plakalı otomobil, ilçe merkezine bağlı Kurugöl köyü girişinde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle Demir yönetimindeki otomobil şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Demir ile araçlarda bulunan Sevgi Demir, Osman Demir, Nazife Güneş, Meliç İskender ve Neriman Diş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Neriman Diş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri sürücü H.K'yı gözaltına aldı.