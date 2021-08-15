BESNİ'DE ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN MEVLİT OKUTULDU
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BESNİ'DE ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevlit okutuldu.

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevlit okutuldu.

Irak'ın kuzeyinde 3 gün önce bölücü terör örgütü PKK'lıların düzenlediği roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için vefatının üçüncü gününde ailesinin yaşadığı Oyratlı Köyünde mevlit okutuldu. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekili Yakup Taş, İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, çok sayıda asker ve şehidin yakınları ile vatandaşların katıldığı mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

BESNİ'DE ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN MEVLİT OKUTULDU
BESNİ'DE ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN MEVLİT OKUTULDU
BESNİ'DE ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN MEVLİT OKUTULDU
BESNİ'DE ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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