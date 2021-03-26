Besni'de Muhsin Yazıcıoğlu anısına tatlı dağıtıldı

Adıyaman'ın Besni Alperen Ocakları Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 12. yıl dönümü dolayısıyla Cuma namazı çıkışı tatlı dağıtıldı.

Adıyaman'ın Besni Alperen Ocakları Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 12. yıl dönümü dolayısıyla Cuma namazı çıkışı tatlı dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce içerisinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekilerin vefatlarının 12. yılında Besni Alperen Ocakları tarafından Cuma namazı çıkışı tatlı dağıtıldı.

Besni Alperen Ocakları Başkanı Dursun Ayverdiata yaptığı açıklamada, "Bundan tam 12 yıl önce Kahramanmaraş Keş Dağlarında elim bir kaza sonucu rahmeti rahmana kavuşan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dava arkadaşlarının sene-i devriyesi dolayısıyla bugün biz Besni Alperen Ocakları olarak Cuma Namazı çıkışında merkez camiinde tatlı ikramında bulunduk. Muhsin başkan 7'den 70'e her kesim tarafından sevilen bir dava adamıydı. 28 Şubat döneminde elini masaya vurup namlusunu milletin üzerine çevirmiş tanka selam durmam diyen bir dava adamıydı. Bu vesile ile 25 Mart'ta rahmeti rahmana kavuşan Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dava arkadaşlarını bir kez daha rahmetle dua ile yad ediyorum. Bu programa katılım sağlayan camii cemaatine ve ocak yönetimimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı