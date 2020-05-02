Besni'de Covid-19 tedbirleri arttırıldı
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Besni'de Covid-19 tedbirleri arttırıldı

Besni'de Covid-19 tedbirleri arttırıldı
02.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:27

Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Uzunkuyu Köyü'nde 19 kişinin testleri pozitif çıkınca Besni'de pozitif vaka sayısı 24'e yükseldi. Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasını kararlaştırdı.

Besni Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, Besni İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ali Helli ve Doktor Abdurrahman Arpacı katıldı.

Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, "Son haftaya kadar tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın korona virüse karşı mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyordu. Besni'de belediye birimlerimize ve kolluk birimlerimiz ile sağlık birimlerimize teşekkür ediyorum. Ama maalesef bir hafta içerisinde Uzunkuyu köyümüzde Gaziantep'ten gelen bir vakadan dolayı başka kişilere de bulaşarak vaka sayımız köyde 19 oldu. Dolayısıyla da köyü karantina altına alma kararı aldık ve jandarma bütün giriş çıkışları kapattı. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından karşılanıyor. Bütün toplu yerler ve haneler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor ve ekonomik durumları iyi olmayan bütün vatandaşlarımıza vakfımız tarafından da gerekli bütün yardımlar yapılıyor.

Uzunkuyu köyümüzden Besni merkeze gelen ve vatandaşlar ile temas etmiş olma ihtimalleri yüksek. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak hep birlikte buradaki vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için Besni'de tedbirleri en üst seviyeye çıkartmak için çalışmalarımızı başlattık.

Pazartesi gününden itibaren Besni'de eczaneler, fırınlar, kasaplar, market, zirai ilaç satıcıları, bankalar ve PTT olacak şekilde zaruri ihtiyaç olan yerler açık kalacak. Bunun haricindeki iş yerleri Pazartesi gününden itibaren 1 hafta süre ile kapalı kalacak. Şire pazarında da günlük yoğunluk olduğundan dolayı burası da 1 hafta süre ile kapalı kalacak. Yalnız buradaki manavlar ve kasap açık kalacak.

Yine vatandaşlarımızın yoğunluğunun olduğu Atatürk Caddesini (ana cadde) araç ve yaya trafiğine kapatıyoruz. Yayalara şöyle bir esneklik olacak, ihtiyacı olan, iş yerine gidecek olan veya herhangi bir iş yerinden bir şey alması gereken kişiler emniyet ve kolluk kuvvetlerimizden izin alarak o şekilde caddeye giriş yapacaklar.

Besni'ye giriş ve çıkışları 1 hafta boyunca kontrol altına alıyoruz. Besni'ye köylerimizden gelenler ancak acil bir sağlık sorunu varsa veya izin komisyonlarından izinli olan kişiler Besni'ye giriş yapabilecek. Aynı şekilde acil bir durumu olan kişilerde köylerimize ve beldelerimize bu şekilde giriş çıkış yapabilecekler. Bu hafta bizlerde bu şekilde hareketliliği engellemeye çalışacağız.

Diğer bir tedbirimiz ise yabancı olmadığımız bir tedbir. Vatandaşlarımızın sokağa çıkarken kendilerini korumak amacı ile maske kullandığı için şuanda toplu alanlara girecek veya sokağa çıkacak olan bütün vatandaşlarımızın bir hafta boyunca maskeli olmasına dikkat edeceğiz ve maske kullanımı için ikazlarda bulunacağız. Maske kullanmadan dışarıya çıkanlara ve kurallara uymayanlara idari yaptırımlar kullanılacaktır. Aynı şekilde sosyal mesafe kuralına bu hafta itibari ile daha çok dikkat edeceğiz. Bizler Besni'nin idarecileri olarak Belediye Başkanı, kurum amirlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli bütün tedbirleri alarak onları korumaya çalışıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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