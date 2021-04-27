Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
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Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, 7 gündür haber alınamayan, kendisine ait balıkçı teknesinin de yerinde olmadığı belirlenince Tunca Nehri'nde arama çalışması başlatılan ve beslediği sokak köpeğinin de aradığı Abdi Özer'in (80) cansız bedenine ulaşıldı.

EDİRNE'de, 7 gündür haber alınamayan, kendisine ait balıkçı teknesinin de yerinde olmadığı belirlenince Tunca Nehri'nde arama çalışması başlatılan ve beslediği sokak köpeğinin de aradığı Abdi Özer'in (80) cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Yolüstü köyünde 20 Nisan salı günü evden çıkan Abdi Özer'den bir daha haber alınamadı. Nejat Özer, babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer, Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, aynı gün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalar 7 gündür devam ediyordu.

7 GÜN SONRA ACI HABER GELDİArama çalışmalarının yoğunluk kazandığı, Tunca Nehri'nin Avarız ve Değirmenyeni köyleri arasındaki bölgeden acı haber geldi. Ekiplerin cansız bedenine ulaştığı Abdi Özer, sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.   BESLEDİĞİ KÖPEK DE ARAMIŞTI

Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği de bölgede beklemişti. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmamıştı. Gelişmenin ardından köylüler köpeğe sahip çıkacaklarını açıklamış ve Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu köpeği sahiplenmişti.


Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Beslediği köpeğin de aradığı yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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