Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
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Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları Çardak mahallesi Beydiğin mevkiine arasına sıçradı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları Çardak mahallesi Beydiğin mevkiine arasına sıçradı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale etti.

Çardak Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan destek sürerken 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi alevlerle mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti

Yanan bölgeye 80 kilometre uzaktaki Antalya'dan ellerinde yangın tüplerini alarak gelen bir grup genç, " Söndürme ekiplerine yardım edebilmek için geldik. Kendi imkanlarımızla gidip yangın tüpü aldık, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştular. Elinde ki su şişesi ile yangına müdahale eden bir vatandaş ise, " Canımız yanıyor, gittim elimdeki su şişesi ile yangına müdahale ettim" dedi.

Yangın içerisinde bir köpeğin yanmasını son anda kurtardıklarını belirten Hüseyin Okudan, "Köyün merkezinde, yanmak üzereydi, kurtardık. Kaçacak yeri yoktu, dumanlar sarmıştı etrafını çıkardık yangının içinden. Bir anlık bir şeydi fazla bir şey düşünemiyor insan. O anda aldık kucakladık. Zaten kendisi de korkmuştu. " diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberi... Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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