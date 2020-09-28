Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler
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Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler

28.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:52

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin merinos cinsi koyunu bir seferde, 3'ü erkek, 2'si dişi 5 kuzu dünyaya getirdi. Çiftçi ise korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek ve sosyal mesaj vermek için erkek kuzulara "maske, mesafe ve hijyen" adını verdi.

Manisa Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail ve Pervin İnce çiftinin Merinos cinsi "Güdük" adını verdikleri koyunu 5 kuzu dünyaya getirerek, hem şaşırttı, hem de sahiplerinin yüzünü güldürdü. Koyunun sahipleri doğan yeni erkek kuzulara "Maske, mesafe ve hijyen" adını vererek sosyal mesaj vermek istediler.

"TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN"

35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirten İsmail İnce, "Daha önceki yıllarda altız doğum olurken, bu yılda merinos cinsi Güdük ismini verdiğimiz koyunumuz 3'ü erkek, 2'si dişi olmak üzere beşiz doğurdu. Beşizlerimizin ismini tüm dünyada ve ülkemizdeki koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için erkek kuzularımıza maske, mesafe ve hijyen adını verdik, dişilerine ise Neşe ve Eşe ismini verdik" dedi

Beşiz doğuran koyun şaşırttı

"KUZULARDAN BİRİNE BAŞKA KOYUN ANNELİK YAPIYOR"

Bir batında beşiz doğuran Güdük adlı koyunun 5 kuzuya birden bakamadığını anlatan İnce "Koyunumuz bir anda 5 kuzuya aynı anda bakamıyor. Biz bu beş kuzumuza takviye mama ile besliyoruz. Kuzularımızdan bir tanesini ise başka bir anneye verdik. Kuzuların birisine koyunumuzun birisi annelik yapıyor" diye konuştu.

Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler
Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler
Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler
Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler
Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler
Beşiz doğuran koyunun yavrularına 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
EHLİ BÜLBÜL: 3 üne isim koydun ya ikisi niye sana koymadı
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BÜNYAMİN OKŞAR: maşaALLAH
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FAYANSCİ APTİ: isimlerde olayi madem ki sacma bi hale getirdiniz, keske kuzuara koyunlara da maske taksaydiniz
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