Beşirköksal Yeniden Sesob Başkanlığına Seçildi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) olağan genel kurulunda Beşir Köksal yeniden başkan seçildi.

SESOB olağan genel kurulu bugün yapıldı. Mevcut başkan Beşir Köksal ve Sadi Aytak'ın başkanlık için yarıştığı genel kurulda 228 üye oy kullandı. 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Köksal 136, Aytak ise 89 oy aldı. Köksal oy çoğunluğu ile 5. Kez SESOB başkanlığına seçilmiş oldu. - SİVAS