Beşir Derneğinden kan bağışı kampanyalarına destek
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Beşir Derneğinden kan bağışı kampanyalarına destek

17.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:28
Beşir Derneğinden kan bağışı kampanyalarına destek

Beşir Derneği, Türk Kızılayın kan bağışı kampanyalarına destek vermeye devam ediyor.

Beşir Derneği, Türk Kızılayın kan bağışı kampanyalarına destek vermeye devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde düzenlenen kampanyalar kapsamında derneğin Dudullu ve Çekmeköy temsilcilikleri ile Ümraniye'de açılan stantlarda 210 ünite kan bağışı toplandı.

Beşir Derneği İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Birol Eken, derneğin Türk Kızılayla uzun yıllardır çalıştığını belirterek, daha sonra düzenlenecek kan bağışı çalışmaları için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Türk Kızılayla gerçekleştirilen kampanyalarda Kocaeli'nin Darıca ilçesi ile Düzce ve Zonguldak'ta açılan stantlarda 36 ünite kan bağışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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