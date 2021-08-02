Beşir Derneği'nin, "Geleceğe Nefes Olalım" projesiyle her yıl 100 bin fidan yetişecek
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Beşir Derneği'nin, "Geleceğe Nefes Olalım" projesiyle her yıl 100 bin fidan yetişecek

Beşir Derneği'nin, 'Geleceğe Nefes Olalım' projesiyle her yıl 100 bin fidan yetişecek
Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

Beşir Derneği, son dönemde Türkiye'de yaşanan yangınlarda kaybedilen ormanlık alanların ağaçlandırılması için kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan fidan bağışı kampanyaları kapsamında her yıl 100 bin fidanın yeşereceği "Geleceğe Nefes Olalım" projesini başlattı.

Beşir Derneği, son dönemde Türkiye'de yaşanan yangınlarda kaybedilen ormanlık alanların ağaçlandırılması için kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan fidan bağışı kampanyaları kapsamında her yıl 100 bin fidanın yeşereceği "Geleceğe Nefes Olalım" projesini başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 27'si ormanlarla kaplı olan ülkede, Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve ardından birçok ilde devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Hem resmi kurumlar hem de sivil toplum kuruluşları yangın bölgelerine yardım seferberliği başlatırken, kaybedilen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için de kampanyalar düzenleniyor.

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katılan, afetten etkilenen vatandaşlara desteklerde bulunan Beşir Derneği, başta TÜMSİAD olmak üzere kardeş kuruluşların da desteğiyle her yıl 100 bin fidanın yetişeceği "Geleceğe Nefes Olalım" projesine imza attı. Proje kapsamında, kaybedilen milli servetin yeniden hayat bulmasını hedefliyor.

Kampanyaya destek olmak isteyenler, derneğin internet sitesinde yer alan "Fidan Bağışı" bölümünden online olarak bağış yapabiliyor. Ayrıca TR 1300 0100 0784 5746 1050 5106 nolu derneğin Ziraat Bankası hesabına açıklama kısmına "Fidan" yazılarak istenilen miktarda destek olunabiliyor. Cep telefonlarından ise "Destek" yazıp 4042 (5tl), 4032 (10tl) ve 4012 (20tl) ye SMS atarak fidan dikim projesine katılabiliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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