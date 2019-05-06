Beşiktaş ve Afrin Şehitlerinin Ailelerine Devlet Övünç Madalyası

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Ali Osman Şahin ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın Kilis'te yaşayan ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başaklıgil ile şehit aileleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Kur'an-ı Kerim ve şehitler için İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından dua okundu.

Vali Recep Soytürk yaptığı konuşmada, "2.5 yıl önce Kilisli genç bir kardeşimiz, Ali Osman Şahin, Beşiktaş'ta şahadete yürüdü. Yaklaşık bir yıl önce de Yunus Emre Doğan kardeşimiz Afrin'de şahadete yürüdü. Makamların en büyüğüne yürüdüler. Bugün Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Devlet Övünç Madalyası takdim ediyoruz. Şahadet haberleri hepimizi çok üzüyor. Başta aileler olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, milletimizi çok derinden üzüyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul'da 2016 yılında terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Ali Osman Şahin ve 2018'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve beratı takdim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA