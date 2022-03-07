BEŞİKTAŞ'TA TESETTÜRLÜ KADINLARI İÇERİ ALMADIKLARI İDDİA EDİLEN RESTORAN YETKİLİLERİNE SORUŞTURMA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'taki bir restoranda tesettürlü müşterilerin içeri alınmadığı iddiası üzerine resen soruşturma başlattı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'taki bir restoranda tesettürlü müşterilerin içeri alınmadığı iddiası üzerine resen soruşturma başlattı. Savcılık, restoran yetkilileri hakkında TCK'nin 122. maddesi uyarınca Nefret ve ayrımcılık suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Beşiktaş'taki iddiaya göre iki genç kız tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Duruma tepki gösteren kızlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.