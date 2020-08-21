Beşiktaş'ta yol çöktü, yoldan geçen araç çukura düştü
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Beşiktaş'ta yol çöktü, yoldan geçen araç çukura düştü

Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçen bir araç ise çukura düştü. Ekipler, aracı kurtarmak ve yolu düzeltmek için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta yol çöktü, yoldan geçen araç çukura düştü
21.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:11

İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer sağanak halinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda bazı yollar göle döndü. Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Okmeydanı Kavşağı'nda yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

BEŞİKTAŞ'TA YOL ÇÖKTÜ

Beşiktaş'ta sağanak yağıştan dolayı yol çöktü. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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