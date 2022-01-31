Beşiktaş'ta restoranda yangın

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir et restoranında saat 09.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mutfakta yapılan hazırlıklar esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bacayı sarınca yoğun duman oluştu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sabah olması nedeniyle restoranda müşterinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.