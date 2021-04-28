BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNADAN DÜŞEN MOLOZLAR PANİĞE NEDEN OLDU
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BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNADAN DÜŞEN MOLOZLAR PANİĞE NEDEN OLDU

BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNADAN DÜŞEN MOLOZLAR PANİĞE NEDEN OLDU
Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeşiktaş'ta 2016 yılında boşaltılan ve yıkılma tehlikesine karşı tedbir alınan binadan düşen moloz ve demir parçaları paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta 2016 yılında boşaltılan ve yıkılma tehlikesine karşı tedbir alınan binadan düşen moloz ve demir parçaları paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri sokağı trafiğe kapattı. 

Olay, saat 02.15 sıralarında Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, gürültü üzerine dışarı camlara çıkan vatandaşlar, 2016 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından yıkılma tehlikesine karşı boşaltılan binanın ikinci katından demir parçaları ve inşaat molozları sokağa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve  polis ekipleri sevk edildi. 

 SOKAK TRAFİĞE KAPATILDIOlay yerine gelen ekipler, binanın bulunduğu Çömezler Sokak'ı trafiğe kapattı. Binanın çökmesi durumunda risk altında bulunan park halindeki otomobillerin sahiplerine ulaşan ekipler, araçları da çektirdi. Alınan tedbirlerin ardından binanın durumu ile ilgili karar, gündüz yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü: ---------------Olayın olduğu sokak-Binadan görüntü-Sokağa düşen parçaların görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Zabıta ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinin çalışması-Park halindeki otomobillerin olay yerinden alınması-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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