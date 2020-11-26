Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek

26.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:48

İstanbul Beşiktaş'ta otobüslere denetim yapan ekipler, seferdeki bir otobüs şoförünün HES koduna bakarak korona olduğu ve karantinada olması gerektiğini tespit etti. Şoför karantina sürecinin bittiğini iddia ederken kendisini görüntüleyen "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, hala daha uzatıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekipleri bir otobüsü durdurdu. Edinilen bilgiye göre otobüs şoförünün durumunu HES koduna bakarak kontrol eden ekipler, şoförün pozitif olduğunu gördü.

KARANTİNA SÜRECİ BİTMEMİŞ

41E numaralı otobüs şoförü Eyüp K. karantina sürecinin bittiğini iddia ederken, uygulamada karantina süresinin dolmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, otobüsteki yolcuları araçtan indirirken sağlık ekiplerine haber verdi. Karantinada olması gerekirken aracına aldığı vatandaşları tehlikeye atarak dışarı çıkan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da tepki gösterdi. O anlar ise kameraya yansıdı.

"SOYUNAYIM, GEL ÖYLE ÇEK"

Karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan ve kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren otobüs şoförü Eyüp K., "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, hala daha uzatıyorsun. Sen niye buradasın" diyerek tepki gösterdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler

Ekipler şoförün karantina da olması için evine gönderilmesini sağlarken otobüsün içerisi de dezenfekte edilecek.

Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek
Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek
Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek
Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ

İlgili Haberler

Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım
Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım
Alkollü ve tüfekli sürücüden kendisiyle çelişen sözler: Ben kötü bir insan değilim
Alkollü ve tüfekli sürücüden kendisiyle çelişen sözler: Ben kötü bir insan değilim
Karantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı
Karantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Özge Özberk Sinan Akçıl Demet Akbağ
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:48:49. #1.14#
title