Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı - Haberler

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Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolu kaplayan karlar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar ise hareket etmekte güçlük çeken araçlara omzuyla ittirerek gitmesini sağlarken, bazıları ise lastiklerine zincir taktıkları görüldü.

(İHA)

Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı

Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı

Beşiktaş'ta kar yağışı etkisini artırdı, bazı sürücüler yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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