Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın
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Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın

27.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:27

Beşiktaş'ta bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Daha önce ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu Balmumcu'daki boş haldeki binanın çatı katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş yönü trafik akışına kapatıldı. Bu nedenle toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, araçlardan inerek yaya olarak yollarına devam etti.

Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın
Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın
Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın
Beşiktaş'ta iş merkezinde yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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