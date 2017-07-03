Beşiktaş'ta İlhan Mansız Sürprizi!

Beşiktaş'la 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra kariyerine teknik adam olarak devam etme kararı alan ve Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna'nın takımdan ayrılmasıyla yardımcı hoca koltuğu boş kalmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Tuna'nın yerine yeni bir isimin gelmesine sıcak bakmasa da siyah-beyazlı yöneticiler bu konuda tam aksini düşünüyor.



Şenol hocanın yükünü hafifletecek, futbolcuların sorunlarını dinleyecek, gerektiği durumlarda takıma ağabeylik yapacak bir isme olmazsa olmaz gözüyle bakan başkan Fikret Orman ve kurmayları arayışlarını sürdürüyor. Bu konuda Güneş'le sürekli olarak istişarede bulunulurken, 2 aday öne çıkmış durumda.



(Fanatik)