Beşiktaş'ta belediye personeli, 'afet eğitimi'ni tamamladı BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, afet ve acil durumlarda vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulması için belediye personeline Afet Yönetim Merkezi tarafından verilen afet eğitimi sonrası, sertifikalarını takdim etti.

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, afet ve acil durumlarda vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulması için belediye personeline Afet Yönetim Merkezi tarafından verilen afet eğitimi sonrası, sertifikalarını takdim etti. Eğitimi başarıyla geçen personeli tebrik eden Başkan Rıza Akpolat, her türlü afete karşı tam donanımlı bir şekilde hizmete devam edeceklerini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi'nde kurum içi eğitimler farklı alanlarda devam ediyor. Personeline birçok eğitim hizmeti sağlayarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, bu kapsamda çalışanlara Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'nda 'Afet Eğitimi' programı düzenledi. Eğitimi başarıyla geçip sertifika almaya hak kazanan personeli tebrik eden Başkan Rıza Akpolat çalışanlara sertifikalarını kendisi takdim etti. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine değinen Başkan Rıza Akpolat, "Çalışma arkadaşlarımız, komşularımıza daha donanımlı bir hizmet sağlayabilmek için Afet Yönetim Merkezimiz tarafından düzenlenen afet eğitimini aldılar. Kendilerine, katıldıkları eğitim sonucunda almaya hak kazandıkları sertifikalarını Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'nda düzenlediğimiz törenle takdim etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA