Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara ve polislere saldırdı
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Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara ve polislere saldırdı

26.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 09:19
Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara ve polislere saldırdı

Beşiktaş'ta cadde üzerinde bayılan kağıt toplayıcısı için uzun süre ambulansın gelmesi beklendi. Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müdahale edince birden ayılan kişi sağlıkçılara saldırdı. Hızını alamayan kağıt toplayıcısı araya girmeye çalışan polis ve zabıta ekiplerine de saldırdı.

Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yerde baygın halde bir kişinin olduğunu görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken yoldan geçen Beşiktaş Zabıta ekipleri durarak yol emniyetini sağladı. Zabıta ekiplerinin haber vermesiyle Beşiktaş Arama kurtarma ekibinden bir kişi gelerek yerde yatan kişiyi kontrol etti.

AYILDIKTAN SONRA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

Yoldan geçen vatandaşlar şaşkın bakışlarla yerde yatan kişiyi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişiye müdahale etmek istedi. Bu sırada birden ayılan kişi sağlık ekiplerine saldırdı. Araya giren zabıta ve polis ekipleri bayılan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara ve polislere saldırdı

MASKE TAKMAYIP POLİS VE ZABITALARA DA SALDIRDI

Polis ekipleri yerde yatan ve maskesi olmaya şahsa maske vermek istedi. Maske de takmayıp ekiplere saldıran kişiye polis ve zabıta tarafından müdahale edildi. Güçlükle polis aracına konulan kişi polis merkezine götürüldü. Beşiktaş Polis Merkezi'nde güçlükle araçtan indirilen şahıs, karga tulumba içeri götürüldü.

Beşiktaş'ta bayılan kağıt toplayıcısı ayılınca sağlıkçılara ve polislere saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal Yurttaş

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