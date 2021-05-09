Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı bağlantı köprüsü yıkılıyor

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı bağlantı köprüsü yıkılıyor Beşiktaş Meydanı yeniden düzenleniyor İstanbul'da şehir içi trafiğinin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan Beşiktaş Meydanı yeniden düzenleniyor.

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı bağlantı köprüsü yıkılıyor

Beşiktaş Meydanı yeniden düzenleniyor

İSTANBUL - İstanbul'da şehir içi trafiğinin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan Beşiktaş Meydanı yeniden düzenleniyor. 40 gün sürecek ve altı etapta tamamlanacak proje kapsamında Barbaros Bulvarı girişinde bulunan bağlantı köprüsü kaldırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin en yoğun bölgelerinden biri olan Beşiktaş'ta, 14 Ocak'ta alınan "Geçici Trafik Sirkülasyonu" kararı doğrultusunda çalışmalara başladı. Yapılacak meydan düzenlemesi kapsamında Barbaros Bulvarı'nın girişinde bulunan bağlantı köprüsü kaldırılacak. 40 gün sürecek proje, toplam altı etap halinde gerçekleştirilecek. Yeni düzenlemeyle Beşiktaş Meydanı'ndaki alan büyüyecek, İETT durakları yukarı alınacak, metro şantiyesinin bulunduğu alan da meydanlaştırılacak. Barbaros Bulvarı girişinde bulunan ve genellikle bölge esnafının park yeri olarak kullandığı bağlantı köprüsünün kaldırılmasıyla Barbaros Bulvarı'ndan aşağı inen insanlar, direkt denizi görebilecek. Projenin tamamlanmasıyla Beşiktaş denizle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı