Beşiktaş'ta araçlar mahsur kaldı
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Beşiktaş'ta araçlar mahsur kaldı

Beşiktaş'ta araçlar mahsur kaldı -Balmumcu'da yoğun yağış sonrası sokak göle döndü -Bazı araçlar suda mahsur kalırken, bazıları da geçmeye çalıştı Beşiktaş'ta yoğun yağış sonrası sokak ve caddeler su altında kaldı.

23.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:34

Beşiktaş'ta araçlar mahsur kaldı

-Balmumcu'da yoğun yağış sonrası sokak göle döndü

-Bazı araçlar suda mahsur kalırken, bazıları da geçmeye çalıştı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yoğun yağış sonrası sokak ve caddeler su altında kaldı. Göle dönen sokaktaki birçok araç mahsur kalırken, bazı sürücüler de geçmeye çalıştı. Gölge dönen sokak ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur yolları su altında bıraktı. Beşiktaş Balmumcu Kara Hasan Sokak yoğun yağış sonrası adeta göle döndü. Seyir halinde olan birçok araç sokak üzerinde mahsur kalırken, bazıları da sokaktan geçmeye çalıştı. Birçok araç sokaktan geçtikten sonra bozuldu. Sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yardım çağırdı. Gölge dönen sokak ise havadan görüntülendi.

Beşiktaş'ta araçlar mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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