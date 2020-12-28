Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Antalyaspor - Hatayspor maçı kaç kaç?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Antalyaspor - Hatayspor maçı kaç kaç? Antalyaspor - Hatayspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

28 Aralık'ta oynanacak olan, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Beşiktaş - Sivasspor maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Sivasspor maçı 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Oğuzhan, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Güven Yalçın.

Sivasspor: Samassa; Robin, Caner, Appindangoye, Camara; Fajr, Claudemir, Hakan; Gradel; Kayode, Yatabare

Beşiktaş Evinde Kazanıyor

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta içi konuk olduğu Ankaragücü deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile döndü. Bir önceki hafta ise iç sahada Erzurumspor'u 4-0 ile geçtiler. Son 2 maçından 6 puan çıkartan ve kalesini gole kapatan Beşiktaş, lider Alanyaspor'un takibini sürdürüyor. Son 4 iç saha maçından galibiyet ile ayrılmayı başaran Siyah Beyazlılar bu hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Maç öncesinde Beşiktaş'ta Josef ve Aboubakar forma giyemeyecek.

Sivasspor Deplasmanda Kaybetmiyor

Sivasspor'da moraller yerinde. Geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettikleri Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, üst sıra takibini sürdürüyor. Bir önceki hafta ise Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişlerdi. Üst üste galibiyetler alan Yiğidolar, Süper Lig'de son 4 maçından 8 puan çıkarttı. Bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçlardan puan almayı başaran Sivasspor, bu hafta Beşiktaş karşısında da sürpriz peşinde.