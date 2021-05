Beşiktaş maç sonucu, Beşiktaş maç skoru | Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç?

Beşiktaş maç sonucu, Beşiktaş maç skoru | Beşiktaş Göztepe maçı kaç kaç? Göztepe - Beşiktaş maç sonucu hiç bu kadar öneme sahip olmamıştı. Zra Göztepe - Beşiktaş maç sonucu Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyabilir. Şampiyonluk sevincini yaşamak isteyen Beşiktaş (BJK) taraftarları Göztepe - Beşiktaş maçı sonucuna kitlenmiş durumda. Peki Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Beşiktaş maçı sonucu ne oldu? Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig 202-2021 sezonunda üç büyük takım şampiyonluk yarışıda aday. Süper Lig 42. hafta Göztepe - Beşiktaş, Galatasaray - Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Galatasaray maçları şampiyonu belirleyecek. İşte detaylar...

Süper Lig puan durumuna göre lider Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray'ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Gol düellosunda kazanan takım bu sezonun şampiyonu olacak.

Göztepe 1 - 2 Beşiktaş (maç devam ediyor.)

Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta?



Göztepe-Beşiktaş maçı Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Göztepe-Beşiktaş maçında alınacak sonuca göre siyah beyazlılar, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir. Ligde son haftaya takipçileri Galatasaray'ın averajla, Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde giren 81 puanlı Beşiktaş, yarın Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe maçından alacağı sonuca göre şampiyon olabilir. Göztepe - Beşiktaş maçı sonucunu maçın başlamasıyla birlikte an be an buradan takip edebilirsiniz.

Göztepe-Beşiktaş VAR hakemi kim?

Göztepe-Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.