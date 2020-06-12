Beşiktaş Kulübüne tekrar kazandırılan Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri açıldı
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Beşiktaş Kulübüne tekrar kazandırılan Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri açıldı

Beşiktaş Kulübüne tekrar kazandırılan Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

12.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:27

Beşiktaş Kulübüne tekrar kazandırılan Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce eski başkan Fikret Orman tarafından açılışı yapılan ancak ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği gerekçesiyle Beşiktaş Belediyesi tarafından teslim alınan, daha sonra problemlerin giderilmesiyle yeniden siyah-beyazlı kulübe devredilen Akatlar'daki tesislerin açılışına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, siyah-beyazlı camianın önde gelen isimleri katıldı.

Açılış kurdelesini siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski divan kurulu başkanları Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz birlikte kesti.

Açılış töreninin ardından bir konuşma yapan Çebi, "No: 1903 çok önemli bir isim. Bu isimle bir marka değeri ve gelir oluşturmaya çalışacağız. Rıza başkanın çok büyük katkısı ve emeği var. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada bir araya gelmemiz gerekiyor. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Burası İstanbul'da buluşacağımız bir mekan. Bugün bir kampanya başlattık. İşletmeci arkadaşlara da söyleyelim, misafirler kapıda SMS atıp öyle girsinler." diye konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise şunları aktardı:

"Zorlu 3 ayı dayanışmayla geride bıraktık ve pandemi dönemini atlattık. Tesisler kötü durumdaydı. Eski haline getirmek için toplantılar yaptık ve bu mekanı hizmete açtık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen sorumlulukları geliştireceğimizi ve kulübümüze katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Ben Beşiktaş taraftarıyım, tesisin açılması bana nasip olduğu için mutluyum. Bugün başlayan kampanyaya bireysel ve kurumsal olarak desteğimizi açıkladık."

Açılışa siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan ve Fatih Hakan Avşar da katıldı.

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Beşiktaş Kulübüne tekrar kazandırılan Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri açıldı

Kaynak: AA

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