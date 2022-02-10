Beşiktaş kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu

Beşiktaş Esports'un geçtiğimiz günlerde League of Legends kadrosundaki Güney Koreli oyuncu Cho Se-hee ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıktan sonra LoL kadrosuna iki yeni ismi dahil etti.

BEŞİKTAŞ KADROSUNA İKİ YENİ İSİM KATILDI

Beşiktaş Esports'un Twitter'dan yaptığı duyuru ile League of Legends'ta mücadele edecek oyuncularını tanıttı. Beşiktaş Esports'un yeni LoL oyuncuları Hong Geon-bin ve Mehmet Emin Aydın oldu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ"

Beşiktaş Esports yaptığı transfer paylaşımında, "League of Legends kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz! Ailemize hoş geldiniz!" sözlerine yer vererek Hong "Bini" Geon-bin ve Mehmet Emin "Only35" Aydın oyuncularını duyurdu.