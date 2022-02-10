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Beşiktaş kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Beşiktaş kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu

Beşiktaş'ın espor takımı Beşiktaş Esports, League of Legends'ta mücadele edecek yeni oyuncularını duyurdu. Yeni transfer Aydın, "Kazanmaya geldim. Kazanacağız. Başka yolu yok" sözlerine yer verdi.

Beşiktaş Esports'un geçtiğimiz günlerde League of Legends kadrosundaki Güney Koreli oyuncu Cho Se-hee ile yollarını karşılıklı olarak ayırdıktan sonra LoL kadrosuna iki yeni ismi dahil etti.

BEŞİKTAŞ KADROSUNA İKİ YENİ İSİM KATILDI

Beşiktaş Esports'un Twitter'dan yaptığı duyuru ile League of Legends'ta mücadele edecek oyuncularını tanıttı. Beşiktaş Esports'un yeni LoL oyuncuları Hong Geon-bin ve Mehmet Emin Aydın oldu.

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Beşiktaş kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu

"AİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ"

Beşiktaş Esports yaptığı transfer paylaşımında, "League of Legends kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz! Ailemize hoş geldiniz!" sözlerine yer vererek Hong "Bini" Geon-bin ve Mehmet Emin "Only35" Aydın oyuncularını duyurdu.

Beşiktaş kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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