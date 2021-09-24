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Beşiktaş iskelesinde can pazarı! İntihar girişiminde bulunan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beşiktaş iskelesinde can pazarı! İntihar girişiminde bulunan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı

Beşiktaş iskelesinden Adalar'a hareket eden vapurdan denize atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, soğuk hava nedeniyle hipotermi geçirdi. Durumu gören vapur görevlileri halatları çözerek denize atlayan kişiye fırlattı. Denize atlayan şahıs, halata tutunarak hayatta kaldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Dün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan şehir hatları iskelesinde meydana gelen olayda Beşiktaş-Adalar vapuruna binen Nedim Y. (47), vapur iskeleden 10 metre uzaklaştıktan sonra bir anda denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Denize atlayan Nedim Y. havanın soğuk olması nedeniyle hipotermi geçirdi.

Beşiktaş iskelesinde can pazarı! İntihar girişiminde bulunan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı

HALATA TUTUNARAK HAYATTA KALDI

Vapurda bulunan görevliler atlayan şahsı fark edince önce vapurun motorlarını durdurdu, sonra halatları çözerek adama fırlattı. Nedim Y. tutunduğu halat sayesinde hayatta kaldı. Vapur iskeleye yanaştıktan sonra iskeledeki görevliler ve vatandaşların yardımı ile şahıs iskeleye çıkartıldı. İskeleye çıkarılan şahsa hemen polar verilerek üzeri örtüldü.

Beşiktaş iskelesinde can pazarı! İntihar girişiminde bulunan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İskelede bulunan vatandaşlar arasındaki bir sağlık çalışanı, şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Şahıs daha sonra sağlık ekiplerinin gelmesi ile hastaneye kaldırıldı.

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