Beşiktaş, Graziano Pelle'yi Kiralamak İçin Çin Kulübüyle Görüşüyor

Haberler.com / ÖZEL HABER - Real Madrid'in Portekizli yıldızı Pepe'yi kadrosuna katarak spor dünyasında adından söz ettiren Beşiktaş, sürpriz bir hamleye daha hazırlanıyor.

YENİ ADAY PELLE

Fikret Orman'ın, Aboubakar'ın takımdan ayrılacağını açıklaması üzerine harekete geçen yönetim, Çin'de forma giyen İtalyan forvet Graziano Pelle ile ilgilenmeye başladı. Shandong Luneng'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya geri dönme isteği Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.

GÖRÜŞMELER ESKİ YILDIZ FEDERİCO GİUNTİ ÜZERİNDEN

Siyah-Beyazlı yönetim, hazırlık kampı için gideceği Çin'de, oyuncunun hem takımı hem de menajeriyle görüşecek. Çin'e gitmeden evvel bağlantı kurmak isteyen Beşiktaş, 100. yıl şampiyonluğunda çok büyük emekleri olan Federico Guinti'den yardım alacak. Guinti'nin, Pelle'nin menajerini tanıyor olmasından faydalanmak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusuyla irtibat kuracak.

FİKRET ORMAN ÇİN'DEN OYUNCUYLA DÖNMEK İSTİYOR

Takımla beraber Çin'e gidecek olan başkan Fikret Orman, Pelle'nin transferinde bizzat rol alacak. Çin'den, oyuncuyla beraber dönmek isteyen Orman, bunun için Beşiktaş'ın tüm şartlarını zorlayarak oyuncunun kulübünü ikna etmeye çalışacak.