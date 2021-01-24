Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepe maç kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe golleri izle! Golleri kim attı?
Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk etti. Peki, Beşiktaş - Göztepe maç sonu kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepe golleri izle! Golleri kim attı? Beşiktaş - Göztepe hakemleri kim?
24 Ocak saat 19:00'da başlayan karşılaşma Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepegolleri izle! Golleri kim attı? Beşiktaş - Göztepe maçı izle!
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş liderliğini sürdürdü.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE
Beşiktaş Göztepe maç özeti henüz yayınlanmadı. Maç bitiminde özet sayfası aktif olacaktır. Maç özetine Bein Sports ekranlarından ulaşabilirsiniz.
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BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Beşiktaş'ın golleri:
Dk. 49 Ljajic
Dk. 77 Aboubakar
Göztepe'nin golleri:
Dk. 39 Tripic
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
ALİ ŞANSALAN(Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)
EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)
SUAT ARSLANBOĞA(VAR)
TURGUT DOMAN(AVAR)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
İSMAİL ŞENOĞLU(Temsilci)
KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)