Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepe maç kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe golleri izle! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk etti. Peki, Beşiktaş - Göztepe maç sonu kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepe golleri izle! Golleri kim attı? Beşiktaş - Göztepe hakemleri kim?