Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepe maç kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe golleri izle! Golleri kim attı?
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Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepe maç kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe golleri izle! Golleri kim attı?

24.01.2021 21:36 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:40
Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepe maç kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe golleri izle! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk etti. Peki, Beşiktaş - Göztepe maç sonu kaç kaç bitti? Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepe golleri izle! Golleri kim attı? Beşiktaş - Göztepe hakemleri kim?

24 Ocak saat 19:00'da başlayan karşılaşma Beşiktaş - Göztepe maç özeti izle! Beşiktaş - Göztepegolleri izle! Golleri kim attı? Beşiktaş - Göztepe maçı izle!

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş Göztepe maç özeti henüz yayınlanmadı. Maç bitiminde özet sayfası aktif olacaktır. Maç özetine Bein Sports ekranlarından ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Link maç bitiminden sonra aktif olacaktır!

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş'ın golleri:

Dk. 49 Ljajic

Dk. 77 Aboubakar

Göztepe'nin golleri:

Dk. 39 Tripic

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ALİ ŞANSALAN(Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KISAL(2. Yardımcı Hakem)

EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)

SUAT ARSLANBOĞA(VAR)

TURGUT DOMAN(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

İSMAİL ŞENOĞLU(Temsilci)

KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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