Beşiktaş Esports yeni Valorant takımı oyuncularını duyurdu

Beşiktaş Esports'un 21 Kasım tarihinde resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni Valorant takımını ve oyuncularını duyurdu. Beşiktaş Esports'u Valorant'ta temsil edecek oyuncular BARBAROSSA, Baransel, daNN, m4rco ve dothem, siyah beyazlılar için Valorant'ta mücadele edecek.

Beşiktaş Esports Valorant Menajeri Oytun Şentürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, "Hepsi birbirinden yetenekli 5 oyuncu.. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bi takım olacaklar. Biz kağıt üstünde değil sahada takım olacağız, güvenimiz sonsuz."

BEŞİKTAŞ ESPORTS VALORANT ?? Karşınızda Beşiktaşımızın yeni Valorant takımı! ??



???? Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ

???? Baransel "Baransel" Nasırcan

???? Arif "daNN" Gümüş

???? Enes "m4rco" Karaca

???? Berkay "dothem" Eroğlu #BeyazKara #ForzaBJK pic.twitter.com/XELTYQ9lkn — Beşiktaş Esports (@bjkesports) November 21, 2021 KADROSU

Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ

Baransel "Baransel" Nasırcan

Arif "daNN" Gümüş

Enes "m4rco" Karaca

Berkay "dothem" Eroğlu

?? Karşınızda Beşiktaşımızın yeni Valorant takımı! ??



???? Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ

???? Baransel "Baransel" Nasırcan

???? Arif "daNN" Gümüş

???? Enes "m4rco" Karaca

???? Berkay "dothem" Eroğlu #BeyazKara #ForzaBJK pic.twitter.com/XELTYQ9lkn — Beşiktaş Esports (@bjkesports) November 21, 2021

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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