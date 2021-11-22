Beşiktaş Esports yeni Valorant takımı oyuncularını duyurdu
Beşiktaş Esports'un Twitter hesabından yaptığı duyuruda yeni Valorant takımını ve oyuncularını duyurdu.
Beşiktaş Esports'un 21 Kasım tarihinde resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni Valorant takımını ve oyuncularını duyurdu. Beşiktaş Esports'u Valorant'ta temsil edecek oyuncular BARBAROSSA, Baransel, daNN, m4rco ve dothem, siyah beyazlılar için Valorant'ta mücadele edecek.
Beşiktaş Esports Valorant Menajeri Oytun Şentürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, "Hepsi birbirinden yetenekli 5 oyuncu.. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bi takım olacaklar. Biz kağıt üstünde değil sahada takım olacağız, güvenimiz sonsuz."
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
BEŞİKTAŞ ESPORTS VALORANT
KADROSU
?? Karşınızda Beşiktaşımızın yeni Valorant takımı! ??— Beşiktaş Esports (@bjkesports) November 21, 2021
???? Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ
???? Baransel "Baransel" Nasırcan
???? Arif "daNN" Gümüş
???? Enes "m4rco" Karaca
???? Berkay "dothem" Eroğlu #BeyazKara #ForzaBJK pic.twitter.com/XELTYQ9lkn
?? Karşınızda Beşiktaşımızın yeni Valorant takımı! ??
???? Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ
???? Baransel "Baransel" Nasırcan
???? Arif "daNN" Gümüş
???? Enes "m4rco" Karaca
???? Berkay "dothem" Eroğlu #BeyazKara #ForzaBJK pic.twitter.com/XELTYQ9lkn
- Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ
- Baransel "Baransel" Nasırcan
- Arif "daNN" Gümüş
- Enes "m4rco" Karaca
- Berkay "dothem" Eroğlu
?? Karşınızda Beşiktaşımızın yeni Valorant takımı! ??— Beşiktaş Esports (@bjkesports) November 21, 2021
???? Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ
???? Baransel "Baransel" Nasırcan
???? Arif "daNN" Gümüş
???? Enes "m4rco" Karaca
???? Berkay "dothem" Eroğlu #BeyazKara #ForzaBJK pic.twitter.com/XELTYQ9lkn
Haberler.com - Son Dakika Haberleri