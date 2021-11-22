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Beşiktaş Esports yeni Valorant takımı oyuncularını duyurdu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Beşiktaş Esports yeni Valorant takımı oyuncularını duyurdu

Beşiktaş Esports'un Twitter hesabından yaptığı duyuruda yeni Valorant takımını ve oyuncularını duyurdu.

Beşiktaş Esports'un 21 Kasım tarihinde resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni Valorant takımını ve oyuncularını duyurdu. Beşiktaş Esports'u Valorant'ta temsil edecek oyuncular BARBAROSSA, Baransel, daNN, m4rco ve dothem, siyah beyazlılar için Valorant'ta mücadele edecek.

Beşiktaş Esports Valorant Menajeri Oytun Şentürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, "Hepsi birbirinden yetenekli 5 oyuncu.. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bi takım olacaklar. Biz kağıt üstünde değil sahada takım olacağız, güvenimiz sonsuz."

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BEŞİKTAŞ ESPORTS VALORANTKADROSU

  • Alp Kaan "BARBAROSSA" Karlıdağ
  • Baransel "Baransel" Nasırcan
  • Arif "daNN" Gümüş
  • Enes "m4rco" Karaca
  • Berkay "dothem" Eroğlu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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