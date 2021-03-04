Beşiktaş Esports Valorant espor sahnesine geri döndü

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş Esports Valorant kadrosu oyuncusu nisaY'ın, dereceli bir maçta hile kullandığı tespit edilmişti. Bu sebepten dolayı Beşiktaş Esports, Valorant kadrosunu dağıtma kararı almıştı. Böylelikle takım, Valorant sahnesinden geçici bir süre çekilmek zorunda kaldı.

Son günlerde sosyal medyadan Beşiktaş'ın yeni bir Valorant kadrosuyla görüştüğü ileri sürüldü. Beşiktaş Esports menajeri Oytun Şentürk, aktif olarak VCT Challengers 3'te mücadele eden Fındık Esports oyuncusu MrFalin'in paylaşımının altına yorum yaparak, bu iddiaları güçlendirdi.

Beşiktaş Esports'un paylaşımıyla birlikte iddialar doğrulandı. Başarılı kulüp, VCT Challengers 3'te Play-in karşılaşmalarına kadar çıkan Fındık Esports kadrosunu bünyesine kattığını duyurdu. Böylelikle oyuncular, Beşiktaş Esports çatısı altında oynamaya devam edecek.

Yeni ve güçlü kadro Beşiktaş Esports çatısı altında ilk maçına 4 Mart'ta çıktı. Team Galakticos ile karşılaşan ekip, 2-1'lik skorla Play-off Karşılaşmalarında mücadele etmeye hak kazandı. Play-off mücadelesinde rakibi Cyber Skull Esports olan kadro, karşılaşmaya 6 Mart'ta çıkacak.

Beşiktaş Esports Valorant Kadrosu:

Enes 'm4rco' Karaca

Arif 'daNN' Gümüş

Tevfik 'iHorrible' Metin

Furkan 'MrFaliN' Yeğen

Anıl 'noffe' Turcan

Playerbros ailesi olarak oyunculara ve Beşiktaş Esports'a başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros