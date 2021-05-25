Beşiktaş Esports Lykia ile anlaştığını duyurdu!

Organizasyon Lykia ile anlaştığını duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Beşiktaş Esports Lykia ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon Berk Kuzgun ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

League of Legends Akademi takımımızın gücüne güç katmaya devam ediyoruz!

Son transferimiz @Lykia_lol, Ailemize hoş geldin!

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Beşiktaş Esports yaptığı transferlerle Yaz Sezonu için güçlü bir kadro kurarken şampiyonluğu hedeflediğini anlayabiliyoruz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda Beşiktaş Esports League of Legends takımına başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros