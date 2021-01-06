Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

06.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:51
Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıdır. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Beşiktaş - Çaykur Rizespormaçıdır. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

ERKAN ÖZDAMAR(VAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

SERVET SARIKAYA(Temsilci)

TİMUÇİN BAŞAR(Temsilci)

BARIŞ ŞENSOY(Temsilci)

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