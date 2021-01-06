Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıdır. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?