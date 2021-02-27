Beşiktaş Belediyesi'ne Avrupa Konseyi'nden yerel demokrasi ödülü

Beşiktaş Belediyesi, bir kez daha ELDW'nin 'Avrupa Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' unvanına layık görüldü.

Beşiktaş Belediyesi, bir kez daha ELDW'nin 'Avrupa Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu' unvanına layık görüldü. Geçtiğimiz yıl da bu unvanı alan Beşiktaş Belediyesi 2019 Avrupa Demokrasi Haftası Partneri ödülünü Strazburg'da almıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Avrupa Konseyi'nin koordine ettiği Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında yaptığımız çalışmaların Avrupa Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu unvanına bu yıl da değer görülmesi oldukça gurur verici." dedi.

2020 YILINDAKİ ÇALIŞMALAR ÖDÜLÜ GETİRDİ

Beşiktaş Belediyesi hayata geçirdiği uygulamalarla Avrupa Konseyi tarafından koordine edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week - ELDW) kapsamında 2020 Avrupa Demokrasi Haftası Partneri unvanını aldı. Beşiktaş Belediyesi'nin bu unvanı almasında 2020 yılında gerçekleştirdiği; 'Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi', 'Online Tıbbi Danışma Hizmeti', 'Atık Maske ve Eldiven Kutuları', 'Dayanışma Askısı', 'Eşitlik Evde Başlar Kampanyası', 'Beşiktaş Belediyesi Kadın Cinayetlerine ve İstanbul Sözleşmesi'ne Dikkat Çekiyor Kampanyası', 'Modüler Kent Parkı Barbaros Meydanı'nda', 'Stresle Topyekün Mücadele Hareketi' gibi çalışmaları etkili oldu.

ONLİNE SERTİFİKALAR BELEDİYELERE TAKDİM EDİLDİ

Avrupa Konseyi üye ülke belediyelerinin sunumları ile başlayan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Yıllık Koordinasyon Toplantısı bu yıl pandemi sebebiyle 26 Şubat 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya katılan 16 belediye, ödül almalarını sağlayan etkinliklerle ilgili birer sunum yaptı. Sunumlar, İngilizce, Fransızca ve Türkçe çeviriler ile gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediyesi sunumunu, Dış İlişkiler Müdürlüğü Proje Koordinatörü F. Ekin DANACI İngilizce olarak yaptı. Sunumların bitimiyle, sanal olarak her bir belediye adına hazırlanan sertifikalar tek tek belediye temsilcilerine bağlanılarak takdim edildi. Online ödüller Birleşik Krallık İngiltere'den Avrupa Konseyi Üyesi ve ELDW temsilcisi olan toplantı başkanı Bryony Rudkin ve İşbirliği Birimi ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Dmitri Marchenkov tarafından verildi.

"YENİ VE ÖZGÜN UYGULAMALARLA MODEL OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu anlamlı ödülü bir kez daha almaktan onur duyduğunu ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: Beşiktaş ülkemizde demokrasinin, katılımın ve hesap verebilirliğin örnek ilçesi olmaya, ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı sunmaya devam edecektir. Demokratik yaşamın bütün kurum ve kurallarıyla yaşama geçirmeye çalıştığımız Beşiktaş, halk iradesinin her an yönetime yansıdığı bir belediye olarak yeni ve özgün uygulamalarla model olmaya devam edecektir.

Etkinlikte bu unvana layık görülen Türkiye'deki belediyelerin yanı sıra, Portekiz, Ukrayna, Tunus, Romanya, Sırbistan ve İsveç'ten belediyeler de hazır bulundu.

ELDW Hakkında:

Avrupa Konseyi'nin koordine ettiği European Local Democracy Week (ELDW), Avrupa Yerel Demokrasi Haftası her yıl; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı hatırlamak ve yerel demokrasinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. Bu anlamlı hafta kapsamında Avrupa belediyeleri, kendi önceliklerine uyarlanmış hedefli programlar ve faaliyetler geliştirmeye teşvik ediliyor. Etkinliklerin amacı ise yerel düzeyde demokratik katılımı teşvik etmek ve desteklemek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı