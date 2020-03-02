Beşiktaş'a Avrupa Konseyi'nden Yerel Demokrasi ödülü

02.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:30

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week - ELDW) kapsamında yaptığı çalışmalarla 2019 Avrupa Demokrasi Haftası Partneri ödülünü Strazburg'da aldı.

Avrupa Konseyi nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği'ni ziyaret eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Büyükelçi Kaan Esener ile bir araya geldi. Ardından T.C. Strazburg Başkonsolosluğuna geçen eden Rıza Akpolat, burada da Başkonsolos Muzaffer Rami Şaylıman ile görüştü. Görüşmede Başkonsolosluk bölgesindeki belediyeler ile olası iş birliği fırsatları ve tematik konular üzerinden iş birliği kurulabilecek belediyelerin belirlenmesi ile ilgili birlikte çalışma fikri öne çıktı.

Avrupa Konseyi üye ülke belediyelerinin sunumları ile başlayan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Yıllık Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Beşiktaş Belediyesi'nin ELDW kapsamında yaptığı çalışmalar Dış İlişkiler Müdürü Özge Önsen Belen tarafından sunuldu. Rıza Akpolat'ın göreve gelmesi ile birlikte düzenlenmeye başlayan Erasmus Günleri ve Beşiktaş'a özgü Beşiktaş Uluslararası Toplantısı etkinlikleri, Birleşik Krallık İngiltere'den Avrupa Konseyi Üyesi ve ELDW temsilcisi olan toplantı başkanı Bryony Rudkin'den büyük övgü aldı.AKPOLAT, "AVRUPA YEREL DEMOKRASİ HAFTASI'NDA ÖDÜL ALMAK GURUR VERİCİ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görüşmeden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesaplarından "Avrupa Konseyi'nin koordine ettiği Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week - ELDW) kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Partner of the European Local Democracy Week 2019 ödülünü Strazburg'da almak gurur verici. Bu vesile ile Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape'yi ziyaret ettik" mesajı ile duyurdu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın seçim vaatlerinden biri olan ve hızlıca hayata geçirilen, halkın aracısız olarak başkanla bir araya geldiği ve sorunlara çözüm üretildiği Açık Mikrofon etkinliği, İstanbul'da kültür-sanat başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen 2020-2024 Stratejik Plan toplantıları, Beşiktaşlı gençleri katılımcılık konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlenen, deneyim paylaşımının gerçekleştiği Erasmus Günleri etkinliği ve Başkan Rıza Akpolat'ın ev sahipliğinde İstanbul'da görev yapan Başkonsolos ve diplomatik misyon temsilcilerinin tamamının katılarak belirli bir tema üzerinden görüşlerini dile getirdiği Beşiktaş Belediyesi Uluslararası Toplantısı ile Beşiktaş Belediyesi 2019 teması "Yerel demokrasi: Güven inşa etmek/ Yerel demokrasiyi vatandaşlar ile birlikte tasarlamak" olan ELDW'nin Avrupa Demokrasi Haftası Partneri ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape'yi ziyaret eden Rıza Akpolat, yerel yönetimlerin güçlenmesi ve küresel iş birlikleri konuları hakkında Knape ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Knape, Beşiktaş Belediyesi'nin genç Başkanı Rıza Akpolat'ı aldığı ödülden dolayı tebrik etti ve çalışmalarında kendisine başarılar diledi. Görüşme Anders Knape ve ELDW ödülü ile birlikte hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: DHA