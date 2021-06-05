Beşikdüzü Kaymakamı'nın karıştığı kazada eşi ve kızı yaralandı
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Beşikdüzü Kaymakamı'nın karıştığı kazada eşi ve kızı yaralandı

Beşikdüzü Kaymakamı'nın karıştığı kazada eşi ve kızı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da Trabzon Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında Kaymakam Öztürk'ün eşi ve kızı yaralandı.

Samsun'da Trabzon Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında Kaymakam Öztürk'ün eşi ve kızı yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan İzi idaresindeki 57 AH 438 plakalı otomobil, Bayram Turhan yönetimindeki 34 LJ 919 plaka kamyonet ile Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk idaresindeki 61 ABK 888 plakalı otomobil kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasında Kaymakam Öztürk'ün eşi Şeyma Öztürk (34) ile 7 yaşındaki kızı Ela Öztürk yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Beşikdüzü Kaymakamı'nın karıştığı kazada eşi ve kızı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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