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Besihane yangınında 80 kuzu telef oldu

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Besihane yangınında 80 kuzu telef oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 150 anaç koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 80 kuzu ise telef oldu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 150 anaç koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 80 kuzu ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Çeşmebaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bekir Öztürk'ün besihanesinde yangın çıktı. Besihaneden duman çıktığını görenden jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla besihane içindeki yaklaşık 150 anaç koyun son anda yanmaktan kurtarıldı. Alevlerin arasında kalan 80 kuzu ise telef oldu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması başlatıldı. Besihanenin samanlık bölümünde başladığı belirlenen yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

(Hasan Durna-İHA)

Besihane yangınında 80 kuzu telef oldu

Besihane yangınında 80 kuzu telef oldu

Besihane yangınında 80 kuzu telef oldu

Besihane yangınında 80 kuzu telef oldu

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