Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı

Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı Gaziantep'te, uyusun diye beşiğine yatırılan 7 aylık bebek hayatını kaybetti Gaziantep'te, uyusun diye beşiğine bırakılan 7 aylık Azra bebek, bir daha uyanamadı.

Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı

Gaziantep'te, uyusun diye beşiğine yatırılan 7 aylık bebek hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, uyusun diye beşiğine bırakılan 7 aylık Azra bebek, bir daha uyanamadı.

Olay, Yavuzeli ilçesine bağlı Elmacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Arslan, 7 aylık bebeği Azra'yı, dün akşam uyması için beşiğine yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin karnını doyurmak için beşin yanına gelen anne kızının nefes almadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede Ömer ve Fatma Arslan çiftinin evine gelen ekipler yaptıkları muayenede küçük Azra'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken Azra bebeğin neden hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük Azra'ya burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek aile mezarlığın defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ