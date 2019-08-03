Besicilere "sığır çiçeği" uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, sığır yetiştiricilerini, sığırlarda görülmesi muhtemel sığır çiçeği hastalığına karşı uyardı.

Demir, sinekler vasıtasıyla bulaşan sığır çiçeğinin sulak yerlerde sinek artışıyla daha yoğun görüldüğünü ifade etti.

Hastalığın, sineklerin yanı sıra gözyaşı, ağız ve burundan gelen akıntılar, bulaşık su ve yemler ile de bulaşma riskinin olduğuna dikkat çeken Demir, belirtilerinin ise öncelikle hayvanın baş, boyun ve bacakları olmak üzere tüm vücutta yaygın yumrulu şişlikler, göz, burun ve ağızdan akıntı, öksürük, yıllık süt verimi kaybı, yavru atma, yüksek ateş, iştahsızlık, zayıflık, bacaklarda şişlik ve yürüme zorluğu olarak ortaya çıktığını anlattı.

Demir, "Hastalığa karşı alınacak en önemli etkenlerde birisi ilk önce aşılama ve sineklerle mücadele edilmelidir. Sineklerle mücadele için ahır ve barınakların kesinlikle temizliğine dikkat edilmeli. Sineklerin en çok konakladığı örümcek ağları ve hayvan dışkıları temizlenmeli ve aynı zamanda ahır havalandırılmalı, ahır pencere ve kapılarına sineklikler takılmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA