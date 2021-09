Beş yılın ardından No Man's Sky'ın Steam yorumları pozitife döndü

2016 yılında piyasaya sürülen No Man's Sky'ın yorumları negatiften ve karışıktan çoğunlukla olumluya döndü.

Hello Games'in kurucusu Sean Murray, Twitterdan attığı tweet ile %70 oranında çoğunlukla olumlu, %92 oranında ise çok olumlu alan değerlendirmesini paylaştı.

No Man's Sky'ın sert bir iniş yaptığını söylemek pek tartışmalı değil. Ancak beş yıl boyunca büyük güncellemelerden sonra, oyunun Steam incelemeleri sonunda pozitife döndüğünü gösteriyor. Steam üzerinden bi oyun alınacağı zaman insanların oyun hakkında bir fikirleri olmadığı zaman oyunu oynamış olan insanların değerlendirmelerine bakıyorlar ve No Man's Sky'ın beş yıldır değerlendirmeleri negatif ve karışık yöndeydi.

Hello Games, No Man's Sky'a getirdiği güncellemeler sayesinde oyun artık çoğunlukla pozitif değerlendirmeye döndü. Hello Games'in kurucusu Sean Murray dün No Man's Sky'ın nihayet eşiği "Çoğunlukla Olumlu" olarak aştığı haberini paylaştı, yani Steam incelemelerinin en az %70'i oyunu olumlu olarak değerlendirdi.