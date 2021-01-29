Altı yıl önce kaybolan kedi, iki sokak ötede kör bir şekilde bulundu

İngiltere'de Eylül 2015'te kaybolan kedinin sahibi, bir hayvan hayır kurumunun kedisinin bulunduğu haberini vermesi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Hayvan arama ekipleri, beş yıldır kayıp olan kediyi sahibinin evinin iki sokak ötesinde kör bir şekilde bulduğunu açıkladı.

İngiltere'nin Cambridge kentinde Eylül 2015'te kedisi Neo'yu kaybeden Becky Lea, aylarca arama çalışması sürdürmüştü. Kedisi ile ilgili konuşan genç kadın, "O kadar sadık bir kediydi ki, biri ona en sevdiği yemeği yedirmeye çalışsa ben yokum diye asla yemezdi. Bir gece dışarı çıktı, ben de içeri girmesi için kedi kapağını açık bıraktım ve o asla geri dönmedi." dedi. Yıllar sonra genç kadın, bir hayvan hayır kurumu tarafından aranarak kedisinin evinin iki sokak ötesinde bulunduğu haberini aldı.

SOKAKTA ARABA ÇARPMIŞ!

Çok sayıda asılsız ihbar alan kadın, kurumdan aldığı haberin etkisiyle ağlamasını durduramadı. Kayıp kedi hakkında açıklama yapan kurumdaki bir yetkili, "Ne yazık ki sokakta dolaştığı sırada bir araç, kafasından vurmuş. Bundan dolayı Neo'nun kör olduğunu düşünüyoruz." dedi.