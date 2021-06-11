BES'e yapılan itirazlar oy çokluğu ile reddedildi

Keşan Belediyesi Meclisi Haziran Ayı Olağanüstü Toplantısı 11 Haziran günü saat 11.00'de gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, başkanlığında toplanan mecliste; İlçemiz Paşayiğit Mahallesi'nde, 1738-1765 ve 1780 nolu parseller üzerinde "Enerji Üretim Tesis Alanı (Biyokütle Enerji Santralı BES) için düzenlenmiş olan nazım ve uygulama imar planlarına ait Uygulama İmar Planı(UİP) 22187206) ve Paşayiğit Mahallesi 1738-1765-1780 Parsellere ait Nazım İmar Planı (NİP-22198796) Keşan Bedlediye Meclisi'nin 15.04.2021 tarih ve 2021*105 sayılı Kararı ile oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmış ve bir ay süre ile askı ilan edilmiştir. Ancak askı süresi içerisinde, onaylanan imar planına itiraz edilmiş olup, yapılan itirazlar görüşüldü.

Konu ile ilgili olarak Keşan Belediyesi İmar Müdürü Ali Ünal, meclise bilgi vererek itirazlar konusunda meclisi bilgilendirdi.

Ünal'ın bilgilendirmesinin ardından ilk olarak İYİ Parti Grup Başkanı Coşkun Lofçalı, grup olarak daha önceki mecliste de bu konuya olumlu oy verdiklerini belirterek şimdi de parti meclisinde yaptıkları görüşme neticesinde itirazların reddedilmesi konusunda oy kullanacaklarını söyledi.

Daha sonra CHP Grup Başkanı Feridun Tümer ve AK Parti Grup Başkanı Nehir Gergin'in konuşmasının ardından tekrar söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu şunları söyledi.

Evet şimdi Grup başkanlarımızda konuştu. Tarım arazisinin yakın olması itirazı da var. Arkadaşlar belediye mi buna yetkili, Toprak Koruma Kurulu Edirne'de onay vermiş bu tarım arazisine, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü onay vermiş,Tarım ve Orman Bakanlığı buraya yapabilirsin. Bu alana5 dönüm yer yapabilirsin diye onay vermiş. Belediye kim ya belediyenin İmar Komisyonu karar verebilir mi?Bu konuda belediyenin İmar Komisyonu İmar ile ilgilidir.Sadece konuyla ilgili mi bu artı Günekab'a imar komisyonuna gelmeden aynı işlemi apar topar yaptık dönemimizde.Dersimi çalıştım EPDK'ya da sordum. firmayı da dün çağırdım resti çektim. Firma sahibi kim tanımıyorum. Şimdi öncelikle konunun daha iyi anlaşılması için vatandaşımıza meclisimize biraz bilgi vermek istiyorum.. Dün mahalleden de de bilgileri aldım. Mahalleli de razı ve de mutlu bunların hepsini anlatacağım biliyorsunuz.Biyokütle enerjisi tüm dünyada geniş ve uygulama alanı ile bir enerji üretim modeli oldu. Türkiye'de de bu enerji modeli son zamanlarda da önem kazandı.Önümüzdeki süreçte tüm dünyada enerji darboğazı yaşanacak.Paşayiğt'tekibiyokütle tesisini geçmiş meclisimizde gündemimize aldık konuştuk ve geçti. Meclisimizde bu yatırımın yapılması yönünde de olumlusonuç aldık.Fazla eksik,demokrasinin gereğini yapmış olduk demokrasi deniliyor. Ya her şeyde olduğu gibi hayırcılar sahneye çıktı ne zaman? askıdan inmeye 2 dakika kala askıdan inmeye 2 dakika kala Keşan'ın hayırcılar var. Erhan Bey diyor ki şikayetten 6 dakika sonra Olağanüstü Meclis yapıyorsun.Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulunuyor ben anlam veremedim şahsen,beni telefonla arayanlarda anlam verememiş. Muhtarım da arıyor, herkes arıyor. Bilmiyorum siz anladınız mı sevgili vatandaşlarım. Ne Paşayiğit Mahallesi'ndene herhangi bir kurumdanne kuruluştan ne vatandaştan şikayet yok iken,nereden talimat geldiyse bir aydır askıda duran ve askıdan inmesine 2 saat kalan Cumhuriyet Halk Parti ile 3 meclis üyesi ve malum taraftarlarından ne yaparız da bu yatırımı engelleriz. Son dakika gündemi oluştururuz,aslında bilinçli son dakika İtiraz dilekçesi veriliyor,deniliyor ki ya tartışalım. Niye 2 ay önce denilmiyor, şimdi deniliyor Niye Çünkü 30 Haziran'da tesisisinizin süresi bitiyor. 1 Temmuz'a getirelim de oyalayalım devletin verdiği izin süresi bitsin 1 Temmuz Meclisi'ne gelsin,zaman kazanalım derdiniz bu yatırımı engellemiş zaten oluruz, nasıl da akıl almaz hesaplar peşindesiniz. Arkadaşlar lütfen bu mesainizi Keşan'ın dertlerine harcayın. 24 Kurum bu iş için onay vermiş. Gelelim ayrıntılara. Paşayiğit de kurulması düşünülen bu tesis 19 dönümlük bir arazi kapalı alanı 5 dönüm 5 dönüm yıllık 210.000.000 kilovat elektrik üretecek yıllık 210. 000. 00 kilovat elektrik üretecek Her haneyiNeyi 4 kişi olarak hesaplarsanız 60. 000 haneye elektrik üretecek. Yani bu ne demek biliyor musunuz?Köyler dahil tüm Keşan'ın elektriğini üretecek kapasitede bir tesis köyler dahil tüm Keşan'ın elektriğini üretecek kadar müsait bir tesis. Bölge ekonomisi var, çiftçiye gelir bölümü var, yılda 150.000.000 ton sap yakılacak. Doğaya ve çevreye faydasını düşünebiliyor musunuz? tarlada kalan tarım atıkları vardı ya anızlar yakılıyordu. Tarlada kalan saplar çürüyordu,işte onlar ekonomiye dönecek Paraya binlerce dönüm toprağı verimsiz leşlerini ekosistemdeki canlıları da yok ettiğini itiraz edenlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Tesisin işletilmesi ile 100 kişiye deiş imkanı ve ekmek kapısı da olacağını unutmayın. Diğer bölüme gelelim,bahane ürettikleri iddialarakamuoyu bilsin bunları anlatıyorum. Net bana bir kişi bir kişi bu işin neması peşkeşi varsa bir kişi burada belediyenin anahtarlarını bırakırım. İspat etsin ben tanımam firmayı umrumda değil. 1500 metreküp yer altı suyu kullanılacağı iddiası su kaynakları gidiyor diyorlar.Arkadaşlar bu tesis hava soğutmalı. Sistem hava soğutmalı sistem ile çalışıyor, yani su tüketimi yok. Atıksu olayının olmadığını bu kadar araştırmaya rağmen nasıl bilemezsiniz. Paşayiğit'e 120 fabrikalık OSB için izin veren biz değil miyiz?siz değil misiniz?120 fabrika Haziran sonunda son işlemler bitiyor Allah'ın izniyle o da olacak. Ya 120 fabrikaya izin veriyoruz, geliyoruz buna hayır diyoruz. Ayrıca Bu tesisin 24 kurumdan devletin 24 Kurumu bu tesise izin vermiş. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu bir devlet enerji politikasıdır zaten tesisi kuracak firma 24 tane bakanlıktan izin almıştır.

Gelelim ikinci iddiaya biyokütle tesisinin askı süreleri bitmeden kapasitelerini arttırdığını iddia ediyorsunuz 16. 000. 000 megabayt olan projenin 54.000.000 megabayta çıkarıldığını yani kapasitenin konusunda 4 kat arttırma talep edildiği iddiasında bulunuyorsunuz.Araştırdık dün EPDK'ya sorduk, yazı gelmek üzeredir Genel Müdür Yardımcısı yok dedi. Yazıyı vereyim dedi. Yetiştirecekler yazıyı genel müdüre imzalatmak üzereler kapasite arttırımı yok diye.. Dün de firmayı kapasite arttırımı olmadığı konusunda hem EPDK doğruladı hem firma bizleri bunu belgeledi.Şimdi sizlere sesleniyorum, kapasite arttırımı yaptığı iddiasında bulunuyorsunuz. Sizleri belgeli belgeli isim veren kurumun belgesinde ispat etmeye davet ediyorum. İddianızın doğruluğunu Enerji Piyasası kurulundan ispatlayın tesisi sizin itirazınıza gerek kalmadan biz kapatacağız. Ruhsat almadan inşaata başlanmış diyorsunuz. Bir de bize ne Paşayiğit Mahallesi'nden,ne kurum kuruluşlardan ne de muhtarlık, vatandaşlardan herhangi bir şikayet olmadı. Eğer öyleyse hemen şimdi talimat veriyorum. Firmada burada ilgili birimlerimiz gitsin inşaata başlandı ise aslanlar gibi cezasını kesin. Gereğini de yapsın doğrunun yanındayız,yanlışın karşısındayız veremeyeceğimiz hesapta yok şaibe ile açıklamalar yapmayı sizlere yakıştıramıyorum.Basın toplantısında şaibeler dönüyor buradayız burada çamur bize yakışmaz, bize çamur yapışmaz iki buçuk yıldır yapışmadığı gibi.Çamur istiyorsanız hatırlatmak isterim belediye dahil Keşan çamur içindeydi çamur içindeydi çamur.Bırakın da sizin hayal ettiklerinizi biz gerçek edelim. Siz 30 senedir Hayal ile yaşamışsınız.Zaten vatandaşımız bu hayallerin gerçek olması için bizi seçti. Battıkça battığınız bir iddianın daha peşindesiniz.Yakılacak tarımsal atıkların toplanması ve depolanması imkansız olduğunu söylüyorsunuz. Bırakın lafkalabalığını. Bırakın lütfen bunu yatırım yapan firma düşünsün, siz nasıl yetmiyor bu tarım atıkları sizin o firma düşünsün iflas eder etmez,tarımsal atık harici lastik ve yağ gibi atıkların da yakılabileceğini söylüyorsunuz.Araştırmadan kanunu okumadan algı oluşturuyorsunuz firma izninin dışına çıkarsa lisansı iptal olur. Ne izni almışlarsa onu yakabilirler. Ne diyor izinleri ne yakacaklarını bir daha hatırlatalım. Çeltik sapı,ayçiçek sapı,ağaç kabuğu, ağaç kökü,buğday sapı ve benzeri tarımsal zira atık.Lisansta bu yazıyor,zaten teknolojik olarak makinelerde buna müsait,bu tesis bunların dışında istese de yak amazBu dönemde yatırım yapılmasın,istihdam olmasın,katma değer üretilmesin diye bizi engellemeyi bırakın.

Helvacıoğlu'ndan sonra söz alan Erhan Engin'de konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Daha sonra yapılan oylama ile BES'e yapılan 5 adet itiraz oy çokluğu ile reddedildi ve toplantı sona erdi.

Kaynak: Bültenler