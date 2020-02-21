Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda
Hamileliğinin son 4 ayını İzmir'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, cuma sabahı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde doğum yaptı.
21.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:22
Hamileliğinin son 4 ayını İzmir'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, cuma sabahı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde doğum yaptı.
Sağlık sorunları olan ve 5 aylık hamileyken hakim karşısına çıkarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Tuğral'ın yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Tuğral ve bebeğinin sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi alınamadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com