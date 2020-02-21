Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda
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Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda

Hamileliğinin son 4 ayını İzmir'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, cuma sabahı Yeşilyurt Devlet Hastanesinde doğum yaptı.

21.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:22
Beş aylık hamileyken cezaevine giren tutuklu Elif Tuğral doğum yaptı; anne yoğun bakımda

Hamileliğinin son 4 ayını 'deki Şakran Cezaevinde geçiren Elif Tuğral, cuma sabahı Devlet Hastanesinde doğum yaptı.


Sağlık sorunları olan ve 5 aylık hamileyken hakim karşısına çıkarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Tuğral'ın yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Tuğral ve bebeğinin sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi alınamadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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