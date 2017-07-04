Beş Aylık Hamile Tenisçi





Wimbledon'da ilk turda elenen Lüksemburglu tenisçi Mandy Minella, maç sonunda beş aylık hamile olduğunu açıklayınca günün en çok konuşulan ismi oldu.



İtalyan Francesca Schiavone ile oynayacağı maça 31 yaşındaki Minella çok bol bir kıyafetle çıktı. Dünya sıralamasında 82. olan Minella, maçı sadece 44 dakikada 6-1 ve 6-1'lik setlerle kaybetti.



Antrenörü Tim Sommer ile evli olan Lüksemburglu tenisçi maç sonundaki basın toplantısında beş aylık hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediklerini açıklayınca, kıyafetinin hamile elbisesi olduğu anlaşıldı.



Minella, Wimbledon'da Letonyalı partneri Sevastova ile birlikte çiftlerde de mücadele edecek ve daha sonra doğuma kadar tenise ara verecek. - İstanbul