Berzah ne demek? Berzah anlamı ne?
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Berzah ne demek? Berzah anlamı ne?

Berzah ne demek? Berzah anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Berzah, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Berzah ne demek? Berzah anlamı ne? İşte, Berzah kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Berzah kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Berzah anlamı ne? Berzah ne demek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BERZAH NE DEMEK?

Berzah:

Arapça berza? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. isim, eskimiş, coğrafya Kıstak:

"Yarımadanın berzahındaki bu geniş yol biraz tehlikeliydi." - Ömer Seyfettin

2. isim, eskimiş, din bilgisi Dinî inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer.

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